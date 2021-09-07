Социолог объяснил бесполезность введения смертной казни для педофилов в России

Введение смертной казни в России за любые тяжкие преступления, в частности для педофилов, вряд ли поможет снизить число изнасилований и убийств. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал директор по исследованиям Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, профессор социологии Кирилл Титаев, комментируя появившиеся после убийства двух 10-летних девочек в Кемеровской области призывы отменить мораторий на высшую меру наказания.

Когда речь идет о возвращении смертной казни, выделять какую-то отдельную категорию у разных преступлений не имеет смысла, считает он.

Когда мы говорим о смертной казни, понятно, что преступления педофилов всех ужасают. Но если человек никого не насиловал, то есть не был педофилом, а просто убивал детей из корыстных соображений — менее ли это ужасное преступление? Непонятно. Поэтому единственный вопрос, который задавать действительно имеет смысл: возможна ли смертная казнь по отношению к кому-либо за особо тяжкие, серьезные преступления? Кирилл Титаев профессор социологии

Социолог привел три аргумента, свидетельствующих о бесполезности введения смертной казни, первый и важнейший из которых — судебные ошибки. «Смертная казнь — это необратимое действие. Человека, который сел в тюрьму, можно выпустить, когда выяснилось, что произошла судебная ошибка. И в мировой истории мы знаем достаточное количество судебных ошибок, в том числе по преступлениям, связанным с сексуальным насилием, сексуальным насилием над несовершеннолетними и другими ужасными вещами. Убитого человека нельзя воскресить», — объяснил он.

По словам Титаева, люди, которые не совсем понимают правовую логику, предлагают отправлять на казнь только тех, в отношении кого есть «абсолютная уверенность суда» и «железные доказательства».

«Проблема в том, что правовая логика не подразумевает некоторой меры доказанности. Для суда существует только черное и белое. Виновен или невиновен. Ни одна современная правовая система не умеет градуировать доказанность. Либо вина доказана и человек заслуживает наказания, либо вина не доказана и человек не заслуживает наказания», — отметил профессор.

Второй аргументом против смертной казни — тот факт, что страх смерти вряд ли станет причиной исчезновения подобных преступлений.

Предполагается, что смертная казнь каким-то образом останавливает преступников. Так это или нет так — идут большие дебаты. То появляются исследования, которые доказывают, что небольшая связь есть, то появляются исследования, что связи скорее нет между смертной казнью и уровнем тяжкой насильственной преступности. Но о чем мы можем говорить с уверенностью — это то, что значимая сильная однозначная связь на сегодняшний день не доказана. То есть мы не можем с уверенностью сказать, что такая связь существует. Соответственно, вводя такое наказание, мы если и увеличиваем так называемую общую превенцию, то есть снижаем количество преступлений за счет страха наказаний, то очень-очень ненамного Кирилл Титаев профессор социологии

Он напомнил, что чаще всего педофилы — люди с существенно разрушенной психикой. Сексуальное насилие, по его словам, является нерациональным преступлением. «Это не ситуация, когда человек думает, украсть ноутбук или не украсть, и оценивает, что за кражу ноутбука он получит либо небольшой штраф, либо пять лет страшной тюрьмы. Это преступление, за которым не стоит рационального расчета. Поэтому ровно для таких преступлений эффективность смертной казни — это еще более сомнительно», — пояснил эксперт.

Третьим аргументом, по мнению социолога, является некий общий принцип, по которому государство, считающее себя цивилизованным, не должно убивать своих граждан.

«Мы понимаем, что отсутствие смертной казни, во всяком случае как в России, — отсутствие практикуемой смертной казни — это некоторый небольшой маркер, что это чуть более цивилизованное государство. Это важно для экономики, это важно для рейтингов государства и так далее», — подытожил Титаев.

Ранее 7 сентября стало известно, что в городе Киселевске Кемеровской области задержан 41-летний местный житель по подозрению в изнасиловании и убийстве двух девочек. Накануне они не вернулись из школы домой. Мужчина во всем сознался.