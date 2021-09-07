Учительница в США приклеила маску к лицу ребенка

Учительница в начальной школе в Лас-Вегасе приклеила медицинскую маску к лицу четвероклассника с помощью скотча. Мать ребенка потребовала отставки педагога, сообщает местное отделение телеканала FOX5.

Сообщается, что преподавательница заменяла основного педагога этого класса. Когда один из учеников забыл надеть маску, выходя из класса за водой, женщина использовала клейкую ленту, чтобы прикрепить маску к его лицу. Она прилепила к нему две полоски скотча — поперек лица и вдоль, через лоб и нос. Поступок вызвал смех всего класса и мог травмировать девятилетнего мальчика, считает его мать: в результате он почувствовал себя униженным и плакал.

Подчеркивается, что возмущенная родительница не выступает против обязательного масочного режима в школах, однако считает неприемлемой «военную муштру» по отношению к детям.

Ранее сообщалось, что департамент образования американского штата Флорида лишил государственного финансирования два округа за принуждение детей к ношению масок в школах. Они пошли против решения властей: губернатор штата Рон Десантис запретил обязывать учеников школ носить маски на занятиях.