Продажу квартиры с 94-летней бабушкой сочли законной

В Уральской палате недвижимости заявили о законности продажи жилья с 94-летней россиянкой

Продавать квартиру с живущими там людьми — законно, заявили РИА Новости в Уральской палате недвижимости. Таким образом эксперт прокомментировал появление в продаже в Екатеринбурге квартиры, где прописана 94-летняя бабушка.

Материалы по теме Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений «Рост цен не прекратится» В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?

«Это законно, законодатель не запрещает такое, — указал специалист. — Бабушка просто прописана там, она не является собственницей квартиры». При этом, по его словам, в обязательном порядке нужно указать при реализации недвижимости, что там зарегистрирован человек.

Эксперт отметил, что будущий владелец квартиры может попробовать выписать россиянку в судебном порядке, но счел такой исход дела маловероятным: «бабушка старенькая, жить ей негде», пояснил собеседник агентства, поэтому суд, скорее всего, откажется снять ее с регистрационного учета.

Объявление о продаже двухкомнатной квартиры в панельной пятиэтажке вместе с прописанной там 94-летней бабушкой было опубликовано на портале Avito. Квартира площадью 43 «квадрата» находится на третьем этаже дома 1961 года постройки. Продажа в ипотеку невозможна, указал автор описания.