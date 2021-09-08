Организаторы теракта в Париже потребовали «обращаться с ними как с людьми»

Предполагаемый организатор терактов 2015 года в Париже Фарид Хархач упал в обморок во время суда, а один из главных организаторов Салах Абдеслам потребовал обращаться с подозреваемыми «как с людьми, а не как с собаками». Об этом сообщает 20minutes.fr.

Адвокат потерявшего сознание подсудимого заявил, что причина состояния его подзащитного — в грубом обращении с ним: его якобы обыскали два раза подряд утром перед заседанием. Он подчеркнул, что его клиент ослаблен и страдает от депрессии. После того как его вывели из зала, Абдеслам, обращаясь к журналистам, воскликнул: «Опасны мы или нет, мы люди, а относятся к нам как к собакам!»

Фарида Хархача подозревают в подготовке поддельных документов, которые использовала устроившая теракт ячейка исламистов. Предполагается, что он также помог многим другим террористам с подложными бумагами. Салаха Абдеслама считают одним из главных организаторов массового убийства людей: он арендовал для непосредственных исполнителей комнаты в отелях и автомобили, на которых они передвигались.

В 2018 году его приговорили к 20 годам лишения свободы за вооруженное сопротивление полицейским в марте 2016 года в Брюсселе. Тогда при совместной спецоперации бельгийского и французского спецназа его вместе еще с четырьмя подозреваемыми задержали. В результате действий террористов в 2015 году погибли 130 человек, пострадали в общей сложности 350.