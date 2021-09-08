Мир
 
Последние новости
Шойгу прокомментировал гибель главы МЧС Зиничева
Власти оценили состояние дома после взрыва газа в Подмосковье
59-летняя ведущая Первого канала раскрыла секрет энергичности
На Украине инициировали санкции против причастных к сооружению Крымского моста
Младенец попал в больницу в результате ДТП в Москве 
Названо число пропавших без вести после взрыва в жилом доме в Подмосковье
В России выпустят «тайные» «УАЗ Патриот»
Александр Емельяненко отверг идею боя с Джигурдой
Раскрыты обстоятельства смерти первого убитого на войне в Афганистане американца
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти Китая потребовали от знаменитостей перестать «поклоняться деньгам»

Власти Китая потребовали от звезд соблюдать моральные принципы и не придаваться гедонизму
Перейти в «Мою Ленту»
Чжэн Шуан
Чжэн Шуан
Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Китайские власти приказали знаменитостям обеспечить соблюдение моральных норм как в частной, так и в общественной жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Высокопоставленные должностные лица Коммунистической партии на встрече в Пекине изложили новые правила поведения звезд. Правительственные чиновники посоветовали участниками индустрии развлечений «выступить против декадентских идей поклонения деньгам, гедонизма и крайнего индивидуализма».

Как Россия помешалась на простых пацанах и полюбила эмо
Читать

Как заявляют власти, участники симпозиума «Любите партию, любите страну, защищайте мораль и искусство» должны убедить китайских регуляторов, что «сознательно отказываются от вульгарных и низких вкусов китча».

Ранее лидер компартии Китая Си Цзиньпин призвал положить конец женоподобным мужчинам и другой ненормальной эстетике на телевидении. Вместо популярных у молодых людей шоу китайские власти призвали программы «энергично продвигать превосходную китайскую традиционную культуру, революционную культуру и передовую социалистическую культуру».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Си Цзиньпин призвал положить конец женоподобным мужчинам
Китай придумал новые меры давления на техногигантов
Власти Китая запретили школьникам играть в видеоигры по будням
Глава Tencent резко обеднел после сравнения компании с опиумом