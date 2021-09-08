Власти Китая потребовали от знаменитостей перестать «поклоняться деньгам»

Власти Китая потребовали от звезд соблюдать моральные принципы и не придаваться гедонизму

Китайские власти приказали знаменитостям обеспечить соблюдение моральных норм как в частной, так и в общественной жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Высокопоставленные должностные лица Коммунистической партии на встрече в Пекине изложили новые правила поведения звезд. Правительственные чиновники посоветовали участниками индустрии развлечений «выступить против декадентских идей поклонения деньгам, гедонизма и крайнего индивидуализма».

Как заявляют власти, участники симпозиума «Любите партию, любите страну, защищайте мораль и искусство» должны убедить китайских регуляторов, что «сознательно отказываются от вульгарных и низких вкусов китча».

Ранее лидер компартии Китая Си Цзиньпин призвал положить конец женоподобным мужчинам и другой ненормальной эстетике на телевидении. Вместо популярных у молодых людей шоу китайские власти призвали программы «энергично продвигать превосходную китайскую традиционную культуру, революционную культуру и передовую социалистическую культуру».