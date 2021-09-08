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Россияне заподозрили загрязнение реки при добыче золота

Прокуратура проверит законность отстойника золотодобытчиков у реки в Красноярском крае
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Фото: Прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае устанавливают причину загрязнения реки Кувай. Региональная прокуратура заподозрила возможную утечку грязных вод в акваторию из-за деятельности золотодобывающей компании, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Природоохранные инспекторы поверяют законность и правильность обустройства технологического отстойника ООО «Сибирские сельские машины» у месторождения на реке. На участке зафиксировали просачивание неосветленной жидкости на рельеф местности и ее попадание в Кувай, пояснили в прокуратуре.

Директору золотодобывающей компании вынесли предупреждение о контроле загрязнения реки. Специалисты-экологи взяли пробы с проблемной зоны акватории. По результатам лабораторных исследований в отношении предприятия примут дальнейшие меры в в рамках уголовно-процессуального законодательства, подчеркнули в ведомстве. В районе реки Кувай золотодобычу ведут четыре компании.

По заявлению главы Манского района Артема Черных, в нескольких населенных пунктах в ближайшее время проведут оценку качества питьевой воды. Помимо реки Кувай, по данным чиновника, загрязнение могло затронуть еще несколько сибирских рек.

«На сегодняшний день по космоснимкам, предоставленным общественными экологическим организациями и обращениям граждан зафиксировано загрязнение рек Кувай, Солбия, Колба и Мана. Загрязнение затронуло Колбинский и Унгутский сельсоветы, в которых в совокупности проживает 1277 человек. Первые признаки загрязнения появились в первых числах сентября по поступившим сигналам и фотографиям от жителей», — написал Черных на своей странице в Facebook.

В мае-июне Всемирный фонд дикой природы (WWF) выявил около 30 фактов загрязнения сибирских рек по вине золотодобытчиков. Протяженность загрязнения по снимкам оценили в 1474 километра. В худшей ситуации оказался Красноярский край, где зафиксировали 14 случаев порчи воды на 816 километрах рек.

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