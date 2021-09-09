Нурмагомедов встретился с главой РФС

Боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым. Пост доступен в Instagram спортсмена.

32-летний Нурмагомедов поделился совместным фото с главой отечественного футбола. В руках бойца можно увидеть подарок от Дюкова — футболку национальной команды России.

«Александр Валерьевич, спасибо за подарок и за встречу», — написал Нурмагомедов, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Бывший чемпион организации следит за выступлениями сборной России и является болельщиком московского «Спартака» и мадридского «Реала».

11 сентября Нурмагомедов примет участие в Кубке Легенд. Экс-чемпион UFC выйдет на поле и сыграет с именитыми ветеранами.

Нурмагомедов поддерживает отношения с руководством махачкалинского клуба «Легион-Динамо». Сообщалось, что боец даже может выйти на поле в рамках Кубка России.