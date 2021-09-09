Элитное жилье Лондона перестало привлекать иностранцев

Доля иностранных покупателей на рынке элитного жилья в Лондоне уменьшилась до десятилетнего минимума в 2021 году, составив всего 27 процентов. Обычно на зарубежных покупателей приходится около половины продаж, сообщает Bloomberg.

Падение продаж зафиксировала компания Hamptons International, ведущая статистику рынка с 2011 года. Престижные особняки английской столицы стали гораздо меньше привлекать иностранцев — еще в прошлом году показатель был вдвое выше, несмотря на разгар пандемии, когда путешествовать было почти невозможно. Стабильный интерес наблюдается только со стороны жителей Ближнего Востока и Восточной Азии.

При этом цены на дома в самых богатых районах Лондона остались на допандемийном уровне. Владельцы не решались увеличивать их стоимость из-за повышения налогов и отсутствия ясности относительно перспектив рынка после Брексит. По данным компании LonRes, престижные особняки за январь-июль 2021-го в среднем подорожали всего на 1,7 процента, в то время как цены на жилье по всей стране резко увеличились.

Доля иностранных покупателей уменьшилась из-за того, что транзакционные издержки при приобретении недвижимости стали гораздо выше. С апреля зарубежных покупателей начали облагать гербовым сбором в размере 2 процентов от стоимости жилья, в то время как фунт за последние 12 месяцев вырос примерно на 6 процентов по отношению к доллару. «Хотя возвращение международных покупателей все еще в значительной степени зависит от [перспектив пандемии] коронавируса, мы ожидаем, что их число начнет расти к концу года и в 2022-м, когда откроются возможности для путешествий по всему миру», — сказала руководитель отдела исследований Hamptons Анейша Беверидж.

Вместе с тем, в бедных районах Лондона цены на жилье взлетели, отражая растущее неравенство среди жителей. Например, в районе Камден к северу от центра столицы стоимость домов за последний год выросла на 10 процентов, до 1,1 миллиона фунтов (111 миллионов рублей). В том же районе, по данным исследовательской компании Acadata, 16 процентам взрослого населения не хватает денег, чтобы прокормиться.