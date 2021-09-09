Бывший зэк дал показания о поборах в российском СИЗО

В Петербурге после показаний бывшего заключенного о поборах сотрудники ФСБ задержали исполняющего обязанности начальника оперчасти СИЗО-6. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уже возбуждено уголовное дело. С заявлением о вымогательстве денег в ФСБ обратился отец арестанта, находящего в следственном изоляторе по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Он рассказал, что сын в телефонных разговорах просил перевести деньги на банковские карты других людей, чтобы его не били заключенные. Мужчина в итоге передал таким образом 900 тысяч рублей, а затем на него вышел человек и предложил за семь миллионов рублей помочь его сыну: предоставить комфортные условия в камере, «развалить» дело и дать свободу. Отец согласился принять помощь и отдал 1,5 миллиона рублей, но затем обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники ФСБ нашли бывшего зэка, а тот рассказал, что к поборам причастен начальник оперчасти СИЗО. Его предшественник на этом посту был осужден за получение взяток на 10 миллионов рублей.