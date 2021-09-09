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Появились подробности конфликта с вырвавшим серьгу из уха ученика россиянином

Вырвавший серьгу из уха ученика директор курской школы грубо оттолкнул журналиста
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Александр Андрощик, директор школы в Рыльском районе Курской области, который вырвал серьгу из уха ученика, отказался давать комментарии, оттолкнув журналиста. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как журналист с камерой пытается задать вопросы уходящему от него директору школы. Он несколько раз закрывал двери на пути репортера, а под конец грубо оттолкнул его.

Появились и другие подробности конфликта. Одна из учений школы рассказала, что «директор всегда ненавидел школьника». «Чуть что, ему нужно было сразу идти к директору. Мы идем мимо, а он мог дать мальчику подзатыльник», — добавила она.

Мать пострадавшего школьника отметила, что написала заявление в правоохранительные органы.

«Я написала заявление в полицию с просьбой привлечь директора средней школы к ответственности. Очень хочется, чтобы таких людей не допускали к детям. Хочу, чтобы его сняли с должности», — рассказала мать мальчика.

Ранее сообщалось, что Александр Андрощик попытался вырвать серьгу из уха ученика. Кроме того, он ругался на него матом и обозвал пидорасом. Прокуратура Курской области начала проверку по данному инциденту.

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