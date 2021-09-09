Лукашенко заявил о влиянии афганского кризиса на Белоруссию

Президент Белоруссии Лукашенко: Минск ощутил на себе последствия кризиса в Афганистане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна ощутила на себе последствия кризиса в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Даже мы, находясь в центре Европы, далеко от театра военных действий, ощутили на себе последствия афганского кризиса. Посмотрите, что творится с беженцами на наших границах, как ведет себя прогрессивный Запад, постоянно уже бряцая оружием», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не останется в стороне от решения вопросов в Афганистане, где после захвата власти представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в России) сложилась нестабильная общественно-политическая обстановка.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент Ашраф Гани покинул страну.

