Мир
 
Последние новости
Зеленский предсказал полномасштабную войну с Россией
Власти Кубы заявили об отмене всех коронавирусных ограничений для россиян
Украинский депутат заклеил себе рот в знак поддержки заблокированных СМИ
Блогерша раскрыла простой способ очистить стиральную машину
Стала известна дата снятия ограничений на авиасообщение с Белоруссией
Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым
В ВОЗ рассказали о последнем препятствии для одобрения «Спутника V»
Девушка назвала эффективный способ защитить себя от приставаний незнакомцев
Дженнифер Лав Хьюитт в третий раз стала матерью
Москву очистили ко Дню города 
Новости партнеров
Прослушать новость

Сирийские курды рассказали о жалобах на атаки Турции и помощь России и США

Представитель сирийских курдов: мы неоднократно жаловались России и США на атаки Турции
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Azad Lashkari / Reuters

Сирийские курды регулярно подвергаются атакам со стороны Турции, о чем рассказывают партнерам в России и США. О таких жалобах и помощи Москвы и Вашингтона рассказал представитель сирийского «Демократического совета» в Соединенных Штатах Бассам Сакер, его цитирует РИА Новости.

Речь идет о регулярных артобстрелах, кроме того, турецкая сторона задействует беспилотники. Атаки наносят в том числе по мирным жителям. Курды неоднократно рассказывали об этом как Госдепартаменту США, так и России.

«Я считаю, что Анкара нарушает соглашения (...) о том, что они никогда не будет обстреливать, вторгаться к нам и атаковать нас. Поэтому Россия и США должны разобраться в том, что происходит, и почему Турция нарушила эту договоренность», — заявил Сакер.

Представитель сирийского «Демократического совета» имеет в виду, в частности, соглашение между российским и турецким президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, заключенное в октябре 2019 года. Согласно ему, стороны соглашения должны содействовать отводу курдских вооруженных формирований и их вооружений на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, умеренная оппозиция и исламистские группировки. Российские военные неоднократно вмешивались в бои между правительственной армией и курдскими группировками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыта личность погибшего в Сирии российского военного
В Сирии погиб российский военный
Турецкая армия атаковала Манбидж