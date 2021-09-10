Сирийские курды рассказали о жалобах на атаки Турции и помощь России и США

Сирийские курды регулярно подвергаются атакам со стороны Турции, о чем рассказывают партнерам в России и США. О таких жалобах и помощи Москвы и Вашингтона рассказал представитель сирийского «Демократического совета» в Соединенных Штатах Бассам Сакер, его цитирует РИА Новости.

Речь идет о регулярных артобстрелах, кроме того, турецкая сторона задействует беспилотники. Атаки наносят в том числе по мирным жителям. Курды неоднократно рассказывали об этом как Госдепартаменту США, так и России.

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«Я считаю, что Анкара нарушает соглашения (...) о том, что они никогда не будет обстреливать, вторгаться к нам и атаковать нас. Поэтому Россия и США должны разобраться в том, что происходит, и почему Турция нарушила эту договоренность», — заявил Сакер.

Представитель сирийского «Демократического совета» имеет в виду, в частности, соглашение между российским и турецким президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, заключенное в октябре 2019 года. Согласно ему, стороны соглашения должны содействовать отводу курдских вооруженных формирований и их вооружений на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, умеренная оппозиция и исламистские группировки. Российские военные неоднократно вмешивались в бои между правительственной армией и курдскими группировками.