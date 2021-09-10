Нурмагомедов оценил бойцовские навыки капитана сборной России по футболу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оценил бойцовские навыки защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии. Об этом сообщается в Instagram национальной команды.

Спортсмен отметил, что однажды «чуть-чуть толкался» с игроком. По словам Нурмагомедова, Джикия очень слабый в борьбе. Боец не смог проверить ударную технику футболиста, но высказал предположение, что тот хорошо бьет ногами.

Джикия провел за сборную России 38 матчей, в которых забил один мяч. Защитник несколько раз выводил команду на поле с капитанской повязкой. В последний раз это произошло 1 сентября в игре с Хорватией (0:0).

Нурмагомедов — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Спортсмен завершил карьеру в ММА осенью 2020 года.