Путин присвоил 12 городам новые звания

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести». Новый статус получили 12 российских городов, сообщает пресс-служба Кремля.

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В список городов вошли якутский Алдану, Бологое в Тверской области, Воркута в Республике Коми, Дзержинск Нижегородской области, Кемерово, Кострома, Лысьва в Пермском крае, Мончегорск Мурманской области, Оха на Сахалине, Ступино в Подмосковье, Сызрань в Самарской области и Чита в Забайкальском крае.

Новый статус связан с заслугами и подвигами жителей во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, включая «обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — говорится в указе.

Инициатива присвоения званий городам принадлежит депутатам Госдумы от «Единой России». Изначально новый статус должны были получить 11 городов, однако двенадцатым в список включили город Бологое в Тверской области.