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Захарова пожалела граждан Эстонии

Мария Захарова: Эстония за деньги граждан организовала конгресс трубадуров
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Фото: Globallookpress.com

Сходки оппозиционеров, организованные в преддверии выборов в Государственную Думу, демонстрируют абсолютную несостоятельность поддерживаемых Западом «борцов с режимом». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала прошедший в столице Эстонии семинар в рамках Конференции по вопросам международной безопасности имени первого президента страны Леннарта Мери. По ее словам, название семинара «Страх и ненависть в России» было выбрано с претензией на оригинальность. «У кого-то в последний момент сдали нервы, и предлог "к" заменили на "в"», — сыронизировала Захарова.

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Представитель российского МИД пожалела эстонских граждан. «Им за их же деньги обещали сделать что-то с международной безопасностью. А вместо этого организовали конгресс трубадуров», — подчеркнула она. По словам дипломата, на семинаре не коснулись тем борьбы с терроризмом, незаконной миграцией и наркотрафиком, однако много внимания уделили «российской угрозе» и работе системы «умного голосования».

Ранее сообщалось, что Москва выразила решительный протест послу Эстонии в России Маргусу Лайдре из-за отказа в выдаче визы российскому дипломату. Захарова подчеркнула, что ответственность за рост напряженности в отношениях Москвы и Таллина лежит на Эстонии, которая начала «визовую войну» с Россией.

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