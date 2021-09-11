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Российские школьники украли деньги родителей и сбежали из дома

Следственный комитет: под Старым Осколом дети украли деньги родителей и сбежали из дома
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Двое мальчиков из Старого Оскола украли деньги родителей и сбежали из дома накануне, 10 сентября. В настоящее время их ищут. Об этом и других подробностях инцидента сообщает в своем Telegram-канале РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет.

По информации следствия, школьники ушли из дома после ссоры с отцом. Сообщается, что семья, в которой они живут, многодетная.

11-летнего Кирилла и 10-летнего Колю из поселка Голофеевка не могут найти с 10 сентября.

Этим летом в Москве 11-летний мальчик из многодетной семьи сбежал из дома и пожаловался на истязания — по его словам, мать била его и сестру, склеивала им скотчем руки и рот, не кормила и ставила на всю ночь в угол. Сотрудники правоохранительных органов решили, что возвращать ребенка в семью опасно, и отправили его в больницу. В семье мальчика пятеро детей.

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