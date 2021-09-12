Военные устроили учения со стрельбой в центре Риги и напугали прохожих

Латвийские военнослужащие провели учения в центре Риги и напугали местных жителей. Об этом сообщает портал tv.net.

На опубликованном видео можно заметить, как люди в форме стреляют холостыми патронами из автоматов, ползают по тротуарам. От военных в страхе разбегаются прохожие.

12 сентября Министерство обороны Латвии принесло извинения за то, что учения напугали граждан, и назвало произошедшее «досадным недоразумением».

Ранее в августе ведомство уведомило местных жителей о проведении учений «Намейс 2021», в том числе в Риге. В Минобороны попросили граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись ко всем неудобствам. Людей заверили, что во время тренировок вне полигонов будут использоваться только учебные боеприпасы, которые не представляют опасности.

В учения «Намейс 2021» в Латвии принимают участие страны НАТО. В маневрах задействовано свыше девяти тысяч военных.