В Госдуме высмеяли желание Европарламента «погавкивать» в сторону России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил доклад Европарламента, в котором содержался призыв укреплять военный потенциал для сдерживания России. Он отметил в беседе с РИА Новости, что у европейского законодательного органа есть желание «погавкивать» на Москву, а сам он превратился в аппарат по выдаче бесполезных рекомендаций.

Парламентарий добавил, что в ворохе рекомендаций от Европейского союза (ЕС) можно будет «на лодке плавать, как в океане», а все инициативы по сдерживанию исходят из того, что депутаты «не знают, куда себя деть».

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«Желающих бодать Москву нет, а так, погавкивать в нашу сторону — тут клиентов хоть отбавляй», — подчеркнул Бальбек, назвав заявления европарламентариев пустословием и бесполезными рекомендациями, которые сами учредители не считают обязательными к исполнению.

Ранее депутаты Европейского парламента представили проект доклада об отношениях с Россией, в котором призвали укреплять военный потенциал объединения для сдерживания Москвы. Там подчеркнули, что страны Евросоюза должны давить на Москву, чтобы не допустить ее вмешательства во внутренние дела восточных и южных соседей союза.

