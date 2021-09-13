Квартира звезды фильма «Весна на Заречной улице» осталась без владельца

После смерти советской киноактрисы, звезды фильма «Весна на Заречной улице» Нины Ивановой у нее не нашлось наследников. Недвижимость фактически осталась без владельца. Об этом стало известно в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

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Однокомнатная квартира находится в центре столицы, ее стоимость оценивается в 10 миллионов рублей. Из родственников у актрисы осталась внучатая племянница, однако женщины не общались друг с другом. На данный момент дверь квартиры опечатана.

При жизни Ивановой помогал сосед Владимир Фадеев. Участники программы похвалили его, так он мог бы попросить актрису переписать объект на него, однако не сделал этого. «Если бы она предложила, конечно, я бы вряд ли отказался. Но так как мне никто не предлагал, я, собственно говоря, и не собирался», — пояснил Фадеев.

Во время эфира эксперт объяснила, что наследники первой очереди должны заявить о своих правах на объект в течение шести месяцев после смерти актрисы, наследникам второй очереди дается девять месяцев. В противном случае недвижимость перейдет в собственность города.

Нина Иванова умерла в декабре 2020 года в возрасте 86 лет. В Союзе кинематографистов России не раскрыли причину смерти звезды, однако отметили, что она боролась с продолжительной болезнью.