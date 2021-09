Диетолог назвала богатый одним из самых дефицитных у россиян витаминов продукт

Американский диетолог Эми Гудсон назвала самый лучший продукт, помогающий восполнить нехватку витамина D. Об этом сообщает Eat This, Not That!

Согласно результатам исследования, проведенного лабораторией «Гемотест», нехватку витамина D испытывает 67 процентов россиян. При этом от дефицита чаще всего страдают мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет.

По словам Гудсон, для устранения дефицита витамина D в организме нужно съедать 100 граммов атлантического лосося (семга — прим. «Ленты.ру»). Он содержит 66 процентов суточной нормы этого витамина. Cодержание витамина D выше в диком лососе, но и в искусственно выращенном его достаточно. «Важно отметить, что, съедая один кусок лосося, вы получаете не только витамин D, но и солидную дозу омега-3 жирных кислот, высококачественный белок, а также другие питательные вещества», — сказала диетолог.

Врач-эндокринолог Елена Жучкова отметила, что избыток витамина D может привести к тошноте, рвоте и зуду кожи. Бесконтрольный прием моновитаминов, часто содержащих одно или два вещества, опасен, добавила она.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что в осеннее время россиянам следует употреблять богатые белком продукты, а также продукты с противовоспалительным действием. Такого эффекта поможет добиться морская рыба, поскольку в ней содержится не только белок, но и омега-3 жирные кислоты, а также витамин D.