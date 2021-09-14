Песню «Ничего на свете лучше нету» спели на 11 языках народов России

Композицию «Ничего на свете лучше нету», известную благодаря мультфильму «Бременские музыканты», исполнили на 11 языках народов России. Соответствующее видео появилось на видеохостинге YouTube во вторник, 14 сентября.
Песню спели, в частности, на татарском, якутском, коми-пермяцком, башкирском, ненецком, чувашском, эрзянском и удмуртском языках.
Отмечается, что композиция была записана в рамках проекта «Вместе на своем» от «Google Россия» и Института языкознания РАН. Проект призван подчеркнуть культурное разнообразие России и поддержать артистов, создающих контент на языках малых народов страны.
13 сентября сообщалось, что российские музыканты дали бесплатные концерты в кальдере вулкана Горелый в Камчатском крае.