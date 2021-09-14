Жители Новой Зеландии потребовали переименовать страну

Лидеры партии коренных жителей Новой Зеландии маори начали сбор подписей под петицией с требованием переименовать страну в «Аотеароа». Об этом сообщает радио RNZ.

Политики также потребовали присвоить всем городам маорийские названия к 2026 году. Сопредседатели партии Равири Вайтити и Дебби Нгарева-Пакер заявили, что власти страны игнорируют и искажают оригинальные топонимы. «Уже в прошлом язык маори получил статус первого и официального языка в этой стране. Мы полинезийская страна, мы Аотеароа», — подчеркнул Вайтити.

По словам Нгаревы-Пакер, смена традиционных названий на английские в колониальную эпоху привела к снижению распространенности маорийского языка среди коренных жителей Новой Зеландии. «Всего за 40 лет колонизаторы смогли успешно лишить нас языка. И мы все еще ощущаем влияние этого сегодня», — заключила политик.

При этом премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн не поддержала предложение представителей маори. В качестве альтернативы она предложила использовать маорийские топонимы в качестве дополнительных, взаимозаменяемых. По словам политика, подобную практику планируют расширять в будущем.

12 мая сообщалось, что Вайтити разозлился на других политиков на заседании парламента и выразил это традиционным для аборигенов маори образом: спел и исполнил движения из ритуального танца хака. После этого его попросили покинуть зал. Политик разгневался в ходе обсуждения проекта льготного здравоохранения для коренного населения.