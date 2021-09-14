«Современник» вернул в программу скандальный спектакль «Первый хлеб»

Спектакль «Первый хлеб» польского режиссера Бениамина Коца с актрисой Лией Ахеджаковой в главной роли, на которой жаловались общественники, вернули в программу театра «Современник». Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно новой афише, показы постановки состоятся 3 и 4 октября. При этом, как сообщили агентству представители культурного учреждения, пока окончательное решение о том, будет ли показана постановка и когда, руководством театра не принято. Уточняется также, что расписание на октябрь является предварительным.

В конце августа этого года «Современник» снял с показа спектакль «Первый хлеб» после скандала из-за жалоб общественной организации «Офицеры России» на постановку.

Ранее сообщалось, что общественники обратились с претензиями в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за постановки, которую назвали «предельно неуважительной к защитникам Отечества». «Офицеры России» отдельно указывали на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. После этого руководство «Современника» убрало нецензурную брань из монолога главной героини пьесы.

