Пропавшую в Лос-Анджелесе звезду сериала «Доктор Кто» обнаружили полицейские

.Звезда сериала «Доктор Кто» Таня Фиар, пропавшая в Лос-Анджелесе 9 сентября, была обнаружена живой полицейскими. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, городское полицейское управление подтвердило, что местонахождение актрисы было установлено 13 сентября. Девушка покинула свою квартиру без кошелька и мобильного телефона.

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В полиции добавили, что уведомили семью, однако двоюродная сестра Тани Фиар Кудзи Манянде заявила, что родные узнали том, что она нашлась, из соцсетей, матери правоохранители не звонили.

«Она пытается позвонить им, так как тоже видела похожие новости в социальных сетях. По ее словам, она не поверит, пока не увидит или не поговорит с дочерью», — пояснила родственница.

Американо-британская актриса Таня Фиар, известная по роли доктора Джейд Макинтайр в научно-фантастическом сериале «Доктор Кто», пропала в Лос-Анджелесе на прошлой неделе. Артистку последний раз видели 9 сентября в одном из районов Лос-Анжделеса — Голливуд-Боул. Последний пост Фиар в соцсети датируется 30 августа.

