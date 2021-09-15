Курс евро упал

Курс евро опустился ниже 85,75 рубля, обновив минимум 2021 года, державшийся с 18 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. На 17:10 евро стоит 85,75 рубля. Курс доллара опустился на 34 копейки до 72,56 рубля. Укрепление российской валюты связано с ростом стоимости нефти. Цена сырья марки Brent поднялась выше 75 долларов впервые со 2 августа.

В начале сентября американский финансист и миллиардер Рэй Далио призвал не накапливать активы в долларах США. «Это сумасшедшая идея — держать все в долларах, где нулевая процентная ставка, если не отрицательная», — заявил бизнесмен.

В середине сентября рубль по итогам июля вошел в список 20 самых популярных валют в мире с долей 0,18 процента в международных расчетах впервые с 2016 года. На первом и втором местах оказались американский доллар (39,38 процента) и евро (38,43 процента). Попадание рубля в рейтинг связано с его активным использованием Россией в качестве средства международных расчетов со своими торговыми партнерами.