В Китае появился «фудкорт» для защиты от слонов

Власти китайского городского округа Цзиньхун в провинции Юньнань построили «фудкорт» для слонов, чтобы защитить местное население от нашествия мигрирующих стад, пишет Independent.

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Администрация округа решила открыть кормовую базу площадью 670 тысяч квадратных метров после того, как 14 слонов покинули привычное место обитания и прошли 500 километров по территории страны. Строительство «фудкорта» длилось с декабря 2020 года по май 2021-го и обошлось в 15 миллионов долларов.

По словам заместителя директора Управления заповедником «Циньхун» Ча Вэй, на территории кормовой базы 38 тысяч банановых деревьев и пять бассейнов с морской водой — все, что нужно диким азиатским слонам. Расположение заповедника выбиралось с учетом естественных маршрутов, по которым проходят стада животных, и подходящим местом стал национальный лес на территории провинции Юньнань. «При наличии достаточного количества пищи слоны не будут вторгаться в жилые деревни или топтать посевы в поисках пропитания. Это поможет избежать столкновений животных с людьми и возможных жертв», — поделился Ча Вэй.

Стадо слонов, чье полуторогодовалое путешествие по Китаю вдохновило властей на создание «фудкорта», вернулось в естественную среду обитания. Животные в безопасности и проживают в лесу в округе Модзян города Пуэр. Однако эксперты не исключают повторного вторжения слонов в жилые районы — их число в Цзиньхуне выросло с 85 особей в конце прошлого века до 185 в настоящее время. Заведующий заповедником для слонов «Сишуанбанна» Шэнь Цинчжун отметил, что для слонов не существует понятия границ, а значит, с большой вероятностью, даже кормовые базы не смогут надолго удержать их в пределах одной территории.

Главной причиной, по которой животные все чаще вынуждены покидать привычную среду обитания и сталкиваться с людьми, ученые назвали климатический кризис. Если не предпринять меры по сокращению выбросов углекислого газа, засуха и лесные пожары станут чаще разрушать природную экосистему, что обострит конфликт между человеком и дикой природой.