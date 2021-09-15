Премьер Гаити уволил обвинившего его в убийстве прокурора

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри уволил главного прокурора Порт-о-Пренса Бед-Фора Клода, предъявившего ему обвинение в убийстве бывшего президента Гаити Жовенеля Моиза. Сообщение об этом опубликовано в официальном Twitter-аккаунте канцелярии премьер-министра.

Клод требовал от суда присвоить Анри статус обвиняемого по делу об организации убийства. «Есть достаточно компрометирующих доказательств, убеждающих меня в целесообразности судебного преследования господина Анри», — заявил прокурор в официальном письме, адресованном суду Порт-о-Пренса.

В президентской канцелярии подчеркнули, что официальной причиной увольнения являются «серьезные административные нарушения».

На резиденцию Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев. 22 июля выяснилось, что некоторые из убийц проходили американскую программу военной подготовки.

В адрес сотрудников и судей, расследующих убийство, регулярно поступали анонимные угрозы. Время появления угроз свидетельствует о том, что во внутренних службах министерств были информаторы.

По словам вдовы президента Гаити Мартины Моиз, президент в ночь убийства пытался позвонить сотрудникам, обязанным обеспечивать его безопасность. Однако никто из 50 человек не стал защищать резиденцию.

Бывшая первая леди считает, что никто из задержанных позже не мог быть организатором преступления, так как не обладал достаточными средствами, чтобы финансировать операцию. «Только олигархи и система могли убить его», — подчеркнула вдова.