Лавров назвал «агрессивным меньшинством» противников «Северного потока-2»

Нападки на «Северный поток-2» будут продолжаться из-за антироссийских мотивов. Об этом заявил министр иностранных дел России, член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергей Лавров, передает РИА Новости

Дипломат назвал «агрессивным меньшинством» европейские страны, пытающиеся выступать против проекта. «Наиболее рьяно против него выступает меньшинство, но это меньшинство агрессивное, прежде всего это прибалты, Польша, ну и еще несколько стран Евросоюза, которые просто руководствуются антироссийскими своими мотивами», — подчеркнул дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Россия не сможет получить разрешение на запуск газопровода в ближайшее время. По его словам, это небыстрый процесс, так как на снятие всех препятствий со стороны немецкого регулятора потребуется много времени, возможно, рассмотрение завершится только в начале 2022 года.