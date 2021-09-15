Стало известно о наличии секретных кнопок и отсеков в пассажирских самолетах

Эксперты рассказали о наличии секретных кнопок и отсеков в пассажирских самолетах, о существовании которых знают в основном члены экипажа. Об этом стало известно британскому таблоиду The Sun.

На большинстве авиалайнеров, построенных за последние 15 лет, имеются встроенные рейки прямо под багажными полками для ручной клади. Они используются бортпроводниками в качестве поручней и являются альтернативой использования подголовников кресел в качестве опоры.

Кроме того, внимательные путешественники знают о существовании в ряде самолетов скрытой кнопки под подлокотником, которая позволяет его поднять вровень со спинкой сиденья и освободить для себя больше места во время полета. Как правило, члены экипажа пользуются данной функцией при необходимости посадить пассажиров с ограниченными возможностями в кресло.

Помимо этого, многие туристы наверняка замечали небольшие дыры в иллюминаторах воздушных судов, однако не знали о их предназначении. «Подобная конструкция помогает авиалайнеру выдерживать изменяющееся давление воздуха снаружи, — пояснили специалисты. — Каждое окно состоит из трех разных акриловых слоев, однако только средний из них содержит вентиляционное отверстие. Небольшой зазор помогает регулировать давление на воздушном судне, делая поездку более комфортной».

Также авторы статьи обратили внимание пассажиров на небольшую кнопку в некоторых самолетах, расположенную на зеркале в туалетной комнате. При нажатии на нее открывается потайной шкафчик, в котором находятся различные гигиенические принадлежности, салфетки, бумажные пакеты и лосьон для рук.

Ранее в сентябре эксперты раскрыли причину «протекающего потолка» в авиалайнерах — на большой высоте из-за низких температур купол фюзеляжа охлаждается до 54 градусов, далее там образуется иней, который постепенно превращается в частицы конденсата и капает с потолка и багажных полок.