Борис Джонсон рассказал о военном партнерстве Великобритании с Австралией и США

Военное партнерство AUUKUS, заключенное между Великобританией, Австралией и США, не направлено против какой-либо страны. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает The Guardian.

Британский премьер рассказал, что партнерство «укрепит позиции Великобритании как научно-технической сверхдержавы». Также оно, по словам Джонсона, создаст сотни высококвалифицированных рабочих мест в стране. Глава британского правительства подчеркнул, что соглашение с Канберрой и Вашингтоном заключено не для противодействия Китаю.

Также Джонсон заверил, что AUUKUS не противоречит принципам нераспространения ядерного оружия. Компоненты и технологии для создания снарядов или носителей не будут передаваться Австралии, которая сейчас официально не имеет своего ядерного арсенала.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон рассказал, что страна выделит из своего бюджета порядка 8,47 миллиарда долларов США на проекты в рамках AUUKUS. Деньги будут потрачены на строительство новых и ремонт уже имеющихся атомных подлодок, а также на создание дока полного цикла в Осборне.

В рамках альянса, оформленного 16 сентября, Австралия, Соединенное Королевство и США намерены способствовать обмену технологиями. Партнерство призвано объединить усилия трех стран в области обороны и безопасности, а также помочь в защите их интересов в Индо-Тихоокеанском регионе.