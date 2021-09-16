Постпред России посоветовал европарламентариям «собрать остатки здравого смысла»

Постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24» посоветовал европарламентариям «собрать по сусекам остатки здравого смысла». Таким образом он прокомментировал доклад Европарламента о пересмотре отношений с Россией, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что за документ не было единогласного решения, и хотя 494 голоса в его пользу — это уверенное большинство, тем не менее 103 депутата высказались против, а 72 — воздержались.

«Итоги голосования говорят о том, что полного единодушия в поддержку этого опуса, даже среди европарламентариев, не было. Так что, наверное, остатки здравого смысла у части евродепутатов по сусекам можно собрать. Что касается значения резолюции, то как и все предыдущие, она является документом рекомендательным. Я бы не преувеличивал значение нынешнего бумаготворчества евродепутатов», — пояснил Чижов.

Он заключил, что Европарламент пытается диктовать России, как должна выглядеть власть в их понимании и не скрывает, что доклад — это попытка повлиять на российскую политику.

Ранее члены верхней и нижней палат российского парламента заявили, что доклад Европарламента призывает к конфронтации, а также раскручиванию витка холодной войны между Москвой и Евросоюзом.

Доклад о пересмотре отношений с Россией утвердили на пленарной сессии Европарламента в четверг, 16 сентября 2021 года. Он рекомендует «противодействовать российскому вмешательству во внутренние дела, поддерживать демократическое общество России и выборочные отношения с Кремлем».

