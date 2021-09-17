Афганцы превратили в блошиный рынок улицы Кабула из-за талибов

Афганцы превратили в блошиный рынок улицы Кабула, пытаясь выручить средства от продажи последних вещей, чтобы сбежать из-под власти талибов (членов «Талибана», запрещенной в России террористической организации). Об этом сообщает TOLO News.

На улицах афганской столицы люди массово продают домашнюю утварь, включая ковры, холодильники и телевизоры. Афганцы фактически отдают за бесценок нажитое имущество, чтобы спастись от голода или скопить денег, чтобы уехать из страны.

«Я продала свои товары менее чем за половину их стоимости. Я купила холодильник за 25 тысяч афгани и продала его за 5 тысяч. Выхода нет. Что мне делать? Моим детям нужна еда», — заявила телеканалу жительница Кабула.

Многие из тех, кто выставил на продажу вещи, лишились работы. «Мне не платили зарплату. Сейчас у меня нет работы», — сказал бывший офицер полиции Мохаммад Ага.

Ранее представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Йенс Лерке сообщила, что в Афганистане заканчивается продовольствие, населению страны грозит голод. Также в организации отметили, что еще до прихода к власти радикальной группировки более 18 миллионов афганцев, или около половины населения, нуждались в гуманитарной помощи.