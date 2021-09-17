США продолжат обсуждать кибербезопасность с Россией

США продолжат обсуждать с Россией кибербезопасность, однако, Вашингтон не ожидает, что диалог произойдет в одночасье и рассчитывает на его длящийся характер. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит РИА Новости.

«Президент (США Джо Байден) сказал в свое время, что мы не ожидаем, что это произойдет в одночасье, как при включении света. Обсуждения продолжаются, они идут на дипломатическом уровне», — рассказала представитель.

Псаки заключила, что темой борьбы с киберпреступностью также занимается команда Соединенных Штатов по национальной безопасности, и в настоящее время это вся информация, которой владеет пресс-секретарь.

Ранее заместитель советника американского президента по национальной безопасности Энн Нойбергер заявила, что США продолжают с Россией диалог в сфере кибербезопасности, а Байден ожидает от Москвы действий в данной области. В Белом доме также отметили, что наблюдают снижение числа кибератак с требованием выкупа и рассчитывают на закрепление этой тенденции.

