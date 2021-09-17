Прятавший 11 лет возлюбленную в доме родителей мужчина женился на ней

В Индии мужчина, 11 лет прятавший возлюбленную в запертой комнате в доме родителей, наконец женился на ней. Об этом сообщает India Times.

Гражданская церемония прошла в загсе города Неммара, штат Керала. Все родственники молодого человека, включая родителей, были против брака и не принимали участия в мероприятии. «С этого момента мы хотим жить счастливой мирной жизнью», — сказал жених.

Алинчуваттил Рахман и Саджита прославились летом 2021 года, когда выяснилось, что считавшаяся пропавшей много лет назад девушка тайно жила все это время вместе с Рахманом в доме его родителей. Однако даже родные мужчины не подозревали об этом, так как она пряталась в запертой комнате, куда он никого не пускал.

18-летняя соседка семьи Рахман Саджита ушла из дома и не вернулась в феврале 2010 года. Ее родные написали заявление в полицию, однако найти девушку так и не удалось. Весной 2021 года после ссоры с родителями пропал и сам Рахман. 8 июня брат Рахмана заметил его в соседней деревне в компании девушки. Оказалось, что это была Саджита.

Во время жизни в доме родителей Рахмана, Саджита выбиралась на улицу только по ночам через окно. После крупной ссоры с родителями весной Рахман с возлюбленной тайно уехали в соседнюю деревню и арендовали там дом.

Сейчас их союз наконец стал официальным. Традиционную индуистскую церемонию провести не удалось, так как родители мужчины были против брака.

Ранее сообщалось, что в Великобритании военнослужащий две недели прятал иностранную любовницу в шкафу на авиабазе британских ВВС. Присутствие на базе посторонней случайно обнаружили сослуживцы мужчины.