Евросоюз рассказал о запугивании на российских выборах

В Евросоюзе (ЕС) рассказали, что выборы в государственную думу прошли «в атмосфере запугивания независимых критиков». Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано, передает РИА Новости.

Стано подчеркнул, что на российских выборах не было организовано «нормальное международное наблюдение, которому можно было бы доверять». Он добавил, что в ЕС сильно сожалеют, что российская сторона «серьезно ограничила возможности наблюдения ОБСЕ».

Представитель ЕС отметил, что принял к ведению «сообщения от серьезных источников» о нарушениях, в ходе выборов. «Россия должна соблюдать обязательства в сфере соблюдения прав человека, проведение свободных и честных выборов в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы», — заключил Стано.

Ранее МИД Германии отказался оценивать итоги российских выборов до подведения окончательных итогов. Официального представитель МИД ФРГ Мария Адебар также выразила сожаление об отсутствии на выборах в России наблюдателей от ОБСЕ.

В десяти российских регионах на выборах были зафиксированы вбросы бюллетеней, нарушения зарегистрировали камеры видеонаблюдения. По словам члена Совета по правам человека Александра Брода, случаев может быть больше.

3 августа ОБСЕ приняла решение не присутствовать на выборах в России из-за требований уменьшить число наблюдателей: от Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи организации могли допустить только 50 и 10 человек соответственно. Российские власти объяснили, что такое решение приняли в качестве эпидемиологической меры.