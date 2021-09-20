Бывший СССР
 
Последние новости
Путин сделал заявление после массового убийства в Перми
Россиян возмутил слив нечистот в реку Сибири
Украинскую оппозицию обвинили в срыве рассмотрения дела «вагнеровцев»
Вернувшиеся из поездки на фургоне британцы рассказали о «худшем опыте в жизни»
Обезвредившие пермского стрелка полицейские получат награды
Мясников оценил эффективность популярных препаратов при профилактике простуды
Стало известно о подкупе депутатов для отставки спикера Рады
Уточнены данные по погибшим в результате нападения на Пермский университет
18-летний мужчина изнасиловал россиянку в подъезде жилого дома 
Байден объяснил причину резкого высказывания о Путине
Новости партнеров
Прослушать новость

Украинский неонацист порадовался трагедии в Пермском университете в России

Радикал Стерненко радостно отозвался о стрельбе в Пермском государственном университете
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Бывший руководитель одесского отделения организации националистического толка «Правый сектор» (запрещена в России как экстремистская) Сергей Стерненко радостно отозвался о трагедии в Пермском государственном университете, которая произошла утром в понедельник, 20 сентября. Комментарий радикал опубликовал в своем Twitter.

По его словам, хорошим можно считать тот день, когда россиян становится меньше. Некоторые подписчики украинского неонациста сочли данное заявление циничным и раскритиковали автора.

«Очень уважаю Стерненко, но это уже слишком. Можно еще понять, когда так говорят о военных, но это сообщение — выстрел себе в ногу. Теперь все националистическое будут еще больше отождествлять с нацизмом или фашизмом», — заявила пользователь Alina And. Другой подписчик также заявил, что такие сообщения — перебор.

Помимо них, в комментариях высказались сторонники праворадикалов. «Где тут нацизм или фашизм?», — удивился один из пользователей социальной сети.

«Тогда получается, что каждый день хороший. Еще бы не рождались (русские — прим. «Ленты.ру»)», — написал пользователь Владимир Беляев.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета России, число погибших при нападении на вуз выросло до восьми. 18-летний напавший Тимур Бекмансуров был ранен при задержании, он сейчас в больнице.

Стерненко, ранее осужденный на семь лет колонии за разбойное нападение и похищение пророссийского политика, вышел из СИЗО в апреле 2021 года. В мае Апелляционный суд Одесской области оправдал активиста по статье о разбое, освободил по статье о незаконном лишении свободы и приговорил его к году лишения свободы условно по статье о незаконном обращении с оружием.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Украине футболистов сборной отчитали за фото с Бастой
Украинские радикалы объявили награду за информацию о нахождении Басты
На Украине выпустили из СИЗО осужденного за разбой радикала
Украинские силовики получили ожоги глаз при столкновениях с националистами
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01 9 августа

«Лукашенко не ожидал такой реакции общества»

Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
00:4618 сентября

Секретарь СНБО объяснил предложение о переходе Украины на латиницу

00:2318 сентября

На Украине захотели перевести крымскотатарский алфавит на латиницу

23:5017 сентября

Лукашенко заявил о принадлежности Вильнюса и Белостока Белоруссии

Бывший СССР00:01 6 августа

Поймай, если сможешь.

Как беглый судья собрал компромат на Зеленского с Порошенко и поссорил две украинские спецслужбы
23:3617 сентября

Украина захотела доставить свой флаг на Луну

20:4917 сентября

Талибы и повстанцы поговорят в Таджикистане

20:2017 сентября

На Украине запустили систему мониторинга олигархов

Бывший СССР00:01 4 августа

Страх и ненависть на Иссык-Куле.

Власти Киргизии делают ставку на национализм. Придется ли русским уезжать из страны?
19:5517 сентября

На Украине подтвердили участие Зеленского в сессии Генассамблеи ООН

19:4017 сентября

На Украине ввели санкции против организаторов выборов в Госдуму в Донбассе

19:2417 сентября

В ВОЗ оценили способность Украины провести вакцинацию от COVID-19

Россия
18-летний мужчина изнасиловал россиянку в подъезде жилого дома
В России завершились выборы.
Какой будет новая Госдума и кто победил на выборах губернаторов?
Памфилова рассказала Путину о неожиданно высокой явке на выборах
Путин сделал заявление после массового убийства в Перми
«У Ленина отобрали кошелек и выкинули из машины»
 
Общественная палата России поздравила легендарного Рустама Набиева
Очень странные дела.
Арбуз, ядовитое вино и таллий в кулере: самые загадочные случаи отравлений в истории СССР и России
Все материалы
Мир
В Гвинее столкнулись грузовые поезда российской компании «Русал»
«Тут каждый день длиною в год»
Талибы освободили узников самой страшной тюрьмы Афганистана. Что творилось за ее стенами?
Австралия решила арендовать или купить подлодки у США и Британии
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
Сотрудникам службы здравоохранения Англии предложили пройти курсы BLM
США, Британия и Австралия объединились в военный блок.
Какие задачи будет решать новый альянс?
В Китае раскрыли причины страха США перед Россией и КНР
Все материалы
Бывший СССР
Польша обвинила Россию в миграционном кризисе на границах с Белоруссией
Алфавит революции.
Страны бывшего СССР отказываются от русского языка и переходят на латиницу. Чем это грозит России?
Стало известно число проголосовавших на выборах в Госдуму жителей Донбасса
«Я со своей земли не уйду!»
30 лет назад Прибалтика стала независимой. Как распад СССР изменил жизнь русского населения?
Названа причина смерти нелегалов из Белоруссии на границе с Польшей
Столкновение активистов политической партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) с полициейРадикальная зачистка.
Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?
Лукашенко рассказал про дружбу с президентом Таджикистана
Все материалы
Экономика
Мир нашел способ спасти Афганистан
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Brexit поставил под угрозу сотрудничество США и Великобритании
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
В Сбере обсудили внедрение гибких адаптивных практик и Agile-трансформацию
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Россиян пустят через антиотмывочную систему ЦБ
Все материалы
Силовые структуры
Обнародованы данные о числе погибших в ходе нападения на пермский вуз
Студент устроил стрельбу в госуниверситете в Перми.
Погибли восемь человек, пострадали более десяти
МВД рассказало о вооруженном нападении на Пермский госуниверситет
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Появилось видео со стрелявшим в Пермском университете
«Жажда свободы кружит голову»
Подкоп, маскарад и угон вертолета. Как бежали из-под стражи заключенные в СССР и России
Напавший на Пермский госуниверситет был ранен в ходе задержания и умер
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Все материалы
Культура
Группа Placebo впервые за пять лет выпустила песню
Призрачно все.
В прокат вышел самый дикий боевик в карьере Николаса Кейджа. Почему от него невозможно оторваться?
Моргенштерн поделился подробностями об отношениях с супругой
Песок сыплется.
В прокат вышла очень дорогая и очень пафосная «Дюна» Дени Вильнева. Что с ней не так?
Умерла звезда мюзиклов золотого века Голливуда Джейн Пауэлл
«Это история смерти моей мамы»
Герман-младший о показанном в Каннах «Деле», раздраженных либералах и семейной трагедии
Егор Крид удалит свой блог с почти шестью миллионами подписчиков
Все материалы
Интернет и СМИ
Основой атаковавшего «Яндекс» ботнета посчитали опасный троян
«Ты все время боишься»
Хакер из России о жизни в постоянном страхе и связи со спецслужбами
Доктор Комаровский назвал причину отказаться от детского сада
«Тошнит от этого»
За что интернет возненавидел самую популярную TikTok-блогершу мира?
«ВКонтакте» внедрила передовую технологию передачи данных
«Плачу от счастья»
Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
В соцсетях появились фейки о нападениях в ТЦ после стрельбы в Перми
Все материалы
Ценности
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Акула набросилась на 16-летнего подростка и попала на видео
Фантастические твари.
Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Мужчина нашел торчащие из столетней могилы волосы
«Сначала было очень больно»
История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
Пес Лукашенко улегся на столе в резиденции президента Таджикистана
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Прятавший 11 лет возлюбленную в доме родителей мужчина женился на ней
Все материалы
АвтоВАЗ снова остановил производство Lada Niva из-за нехватки комплектующих
Как Land Cruiser 300, но пикап: показана долгожданная Toyota Tundra
Пикап сменил V8 на гибридную «шестерку»
Lada Vesta лишилась самой дешевой версии с вариатором
Mohs Safarikar: чудовищно роскошный внедорожник для элитной охоты
Продаётся американский «джип» полувековой давности
Госдеп США закупит внедорожники Chevrolet по цене Bugatti Chiron
Классические автомобили ралли «Ночная Москва»
Редкий Ford, похожий на Willys, Porsche с опечаткой и другие раритеты
Блогер разобрал новую Skoda Octavia и оценил её «европейское качество»
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Город мертвых, русская Исландия и кавказская сказка:
чем удивляют самые необычные деревни России
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Вам нужно почистить внутренние энергии!»
Веселые монахи, горящая вода и чудо-дерево: чем способна удивить Калмыкия?
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Самаре восстановят городскую хоральную синагогу
Все материалы