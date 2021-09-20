Украинский неонацист порадовался трагедии в Пермском университете в России

Бывший руководитель одесского отделения организации националистического толка «Правый сектор» (запрещена в России как экстремистская) Сергей Стерненко радостно отозвался о трагедии в Пермском государственном университете, которая произошла утром в понедельник, 20 сентября. Комментарий радикал опубликовал в своем Twitter.
По его словам, хорошим можно считать тот день, когда россиян становится меньше. Некоторые подписчики украинского неонациста сочли данное заявление циничным и раскритиковали автора.
«Очень уважаю Стерненко, но это уже слишком. Можно еще понять, когда так говорят о военных, но это сообщение — выстрел себе в ногу. Теперь все националистическое будут еще больше отождествлять с нацизмом или фашизмом», — заявила пользователь Alina And. Другой подписчик также заявил, что такие сообщения — перебор.
Помимо них, в комментариях высказались сторонники праворадикалов. «Где тут нацизм или фашизм?», — удивился один из пользователей социальной сети.
«Тогда получается, что каждый день хороший. Еще бы не рождались (русские — прим. «Ленты.ру»)», — написал пользователь Владимир Беляев.
Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета России, число погибших при нападении на вуз выросло до восьми. 18-летний напавший Тимур Бекмансуров был ранен при задержании, он сейчас в больнице.
Стерненко, ранее осужденный на семь лет колонии за разбойное нападение и похищение пророссийского политика, вышел из СИЗО в апреле 2021 года. В мае Апелляционный суд Одесской области оправдал активиста по статье о разбое, освободил по статье о незаконном лишении свободы и приговорил его к году лишения свободы условно по статье о незаконном обращении с оружием.