Страницу предполагаемого стрелка в пермском вузе заблокировали во «ВКонтакте»

Администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала страницу предполагаемого стрелка в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Представители соцсети отметили, что удалили последний пост подозреваемого в стрельбе в Перми об убийствах в вузе и заблокировали его страницу.

Утром в понедельник, 20 сентября, студент пришел в вуз, расположенный на улице Букирева в Перми, и начал стрелять по учащимся и преподавателям. Позже он забаррикадировался в восьмом корпусе университета.

В результате стрельбы погибли, по последним данным, восемь человек, 24 пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России. Также стало известно, что стрелок, совершивший вооруженное нападение на пермский вуз, получил ранение во время задержания и скончался.