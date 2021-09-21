Лукашенко назвал необходимое для развития страны число детей в семьях

Лукашенко: страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей

Белоруссии необходимо увеличивать рождаемость для ускоренного развития страны и нации, поэтому в каждой семье должно быть как минимум три ребенка. Такое число в качестве демографического ориентира назвал президент республики Александр Лукашенко на совещании руководства Совета министров по вопросам социальной политики, передает БЕЛТА.

По его словам, многодетность должна стать нормой для белорусского общества. «Мою принципиальную позицию вы знаете — страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что государство принимает все возможные меры для повышения качества жизни семей с детьми. В частности, с 2015 года в стране действует «мощная» программа семейного капитала, были введены различные льготы и пособия.

«Мы можем ответственно сказать, что поддержка многодетных — это социальный бренд нашего государства, его визитная карточка», — отметил президент. Он также подчеркнул, что экономические факторы не должны становиться препятствием на пути к увеличению населения, поэтому даже в кризисных условиях люди должны стремиться повышать коэффициент рождаемости.

Ранее Лукашенко указал на то, что население Белоруссии должно увеличится до 20 миллионов человек. «Я говорю: первый ребенок — это ваш, второй тоже ваш. Третий ребенок — это мой и чуть-чуть ваш. На сто процентов пятый и следующий — это мой», — говорил он и обещал увеличить господдержку многодетным.