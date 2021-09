Зрители пристыдили гуру отношений за советы по знакомству в интернете

Звезда британского реалити-шоу Married At First Sight («Женаты с первого взгляда») Пол Кэррик Брансон (Paul Carrick Brunson) пришел на утреннее шоу и дал советы по поводу знакомств в интернете. Однако зрители раскритиковали методы гуру отношений, признав их странными. Об этом сообщает The Mirror.

В ходе эфира к Брансону обратилась поклонница по имени Пэм. Она объяснила, что ей не везет с дейтинг-сервисами: девушка не может найти себе пару в интернете. Брансон посоветовал ей использовать 10 приложений для знакомств вместо двух, а также задействовать друзей и семью в качестве сватов.

Предложение привлечь к поиску пары родственников удивило зрителей. «Вы серьезно просите друзей познакомить вас с кем-то в личных сообщениях? Неловко», — пристыдил Брансона один из пользователей соцсетей. «Если бы моя семья или друзья выбирали мне партнера, я бы в конце концов встречалась с настоящим подонком», — с иронией отметила другая комментаторша.

Ранее героиню Married At First Sight Никиту высмеяли ведущие после того, как она перечислила требования к потенциальному возлюбленному. Ведущий программы назвал девушку поверхностной.