В Татарстане запустили проект «Карьерная мастерская»

В Татарстане стартовал бесплатный онлайн-курс по профессиональной ориентации «Карьерная мастерская». Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Известно, что участники программы научатся правильно ставить профессиональные цели и планировать карьеру, а также определят свои сильные стороны и составят долгосрочный план по развитию подходящей работы.

По информации издания, организаторами курса выступили Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, образовательная платформа GeekBrains и технопарк «ИТ-парк».

«Теперь у жителей региона есть уникальная возможность — совершенно бесплатно получить консультации ведущих экспертов по построению и планированию своей карьеры», — подчеркнул генеральный директор GeekBrains Александр Волчек.

Согласно материалу, в 2020 году подобное обучение прошли 23 тысячи человек. Количество участников в нынешнем году не раскрывается.

Ранее стало известно, что в Северной Осетии пройдет международный фестиваль современного искусства «Аланика». Мероприятие, которое станет продолжением культурной программы «Современное своевременное», посвящено интеграции современного искусства в традиционную среду. Оно состоится с 25 сентября по 5 октября во Владикавказе.