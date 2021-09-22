Российская певица Полина Гагарина высказалась о мужчинах после судебного иска от бывшего мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. Она опубликовала соответствующий пост и фотографию с сыном на своей странице в Instagram.

Певица поделилась, что на премии GQ ее спросили: «Каким не должен быть мужчина?»

«Так вот, я считаю, что мужчина не должен быть злым, мстительным, малодушным, двуличным, скупым и лживым. Я благодарю судьбу за моего сына, который показывает не по годам невероятную мудрость. Я верю, что принципы, которые у него уже сформировались, будут только крепнуть!» — отметила артистка.

Она добавила, что у нее перед глазами пример доброго, умного и рассудительного мужчины. «Сын, надеюсь, с годами ты не растеряешь этих качеств, а только приумножишь их», — заключила Гагарина.

Ранее сообщалось, что фотограф Дмитрий Исхаков подал в суд на бывшую супругу поп-певицу Полину Гагарину. Через суд он собирается установить порядок общения с их общей дочерью и сыном Гагариной от первого брака Андреем.

Гагарина официально развелась со своим вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым, в конце 2020 года. Тогда отмечалось, что супруги расстались еще в конце 2019 года.