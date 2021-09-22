Власти Украины утвердили перевод крымско-татарского языка на латиницу

Кабинет министров Украины поддержал предложение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины об утверждении алфавита крымско-татарского языка на основе латинской графики. Соответствующее постановление опубликовано на едином портале документов исполнительной власти республики.

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Согласно документу, перевод крымско-татарского языка на латиницу планируется осуществить до 2025 года. Инициатива была согласована с Меджлисом крымско-татарского народа (организация запрещена в России) и специалистами украинских вузов.

Как считают в украинском правительстве, латинская графика позволяет лучше интегрироваться в цифровые платформы. Также предполагается, что перевод на латиницу пробудит интерес украинцев к изучению крымско-татарского языка и позволит им чувствовать себя уверенно в тюркоязычных странах.

«Утверждение латинской графики — это уже второе фундаментальное решение в этом году, наряду с принятием закона о коренных народах Украины. Крымско-татарский народ ждал его 30 лет», — отметил вице-премьер Украины Алексей Резников. Он добавил, что утвержденный алфавит состоит из 31 буквы и базируется на решениях Курултая крымско-татарского народа в 1991-1993 годах.

При этом глава общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар» Эйваз Умеров раскритиковал идею Киева, назвав ее неактуальной. Он добавил, что в российском Крыму проживает около 300 тысяч крымских татар, а на Украине — всего 10-15 тысяч.

