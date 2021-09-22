Тысячи боевиков сдались властям в Нигерии

С июня более восьми тысяч боевиков из запрещенной в России террористической группировки «Боко Харам», связанной с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), и членов их семей сдались властям в Нигерии. Об этом сообщает Sahara Reporters.

Командир седьмой дивизии национальной армии Абдулвахаба Эйитайо рассказал, что большинство боевиков находились в укрытиях в лесном массиве Самбиса на территории штата Борно. «Одна из причин массовой сдачи боевиков — увеличившаяся огневая мощь правительственных частей, действующих на северо-востоке страны», — подчеркнул он.

В июне стало известно о смерти главаря «Боко Харам» Абубакара Шекау. Источник заявил, что лидер группировки умер 18 мая, покончив с собой, когда боевики преследовали его после боя. По некоторым данным, после гибели Шекау террористы начали уступать в столкновениях с силами властей.

Группировка «Боко Харам» появилась в 2002 году, ее лидером был Мохаммед Юсуф. С 2009 года его на посту сменил Шекау. В 2015 году несогласные с его методами управления боевики откололись от «Боко Харам» и присягнули на верность ИГ, став его региональным «филиалом». Считается, что члены организации ответственны за большинство массовых похищений детей из школ, которые регулярно происходят в Нигерии.