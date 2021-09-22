Шлеменко отреагировал на избиение бойцом ММА сослуживца

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко заявил о необходимости наказать соотечественника Асхаба Магомедова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Так спортсмен отреагировал на появившуюся информацию об избиении Магомедовым сослуживца во время службы в армии. «Если ты имеешь какие-то профессиональные навыки и избиваешь людей, которые не подготовлены, надо за это получать наказание», — добавил Шлеменко. Он также отметил, что ничего не знает о профессиональных успехах Магомедова, и выразил уверенность в том, что возмездие обязательно настигнет бойца.

Ранее в среду, 22 сентября, РЕН ТВ опубликовало ролик, на котором Магомедов, являющийся бойцом ММА, показательно избивает сослуживца. По информации источника, видео спортсмен выложил в своем Instagram. Позже Магомедов назвал случившееся «спаррингом для поднятия боевого духа» своего товарища.

После обнародования видео спортсмен подвергся травле. На данный момент его страница в Instagram недоступна.