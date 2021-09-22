Университет Австрии допустил к занятиям привившихся «Спутником V» студентов

Университет в Австрии признал вакцинацию «Спутником V» достаточной для допуска к занятиям

Университет австрийского города Грац признал вакцинацию «Спутником V» и допустил к занятиям студентов, привившихся российским препаратом. Об этом сообщает ТАСС.

Второй по величине университет в Австрии стал первым учебным заведением, признавшим сертификат вакцинации «Спутником V». Препарат признается наравне с другими одобренными в Европейском союзе вакцинами. «Студенты, обладающие защитой одной из не признанных в ЕС вакцин (например, Sinopharm и Sinovac — прим. «Ленты.ру»), также имеют право посещать очные занятия в Университете Граца в течение всего семестра», — сообщили корреспонденту ТАСС.

Доступ к занятиям будет возможен при наличии трех документов: свежего отрицательного теста на коронавирус, сертификата вакцинации или справки о перенесенной коронавирусной инфекции. Источник в университете отметил, что австрийские вузы могут самостоятельно определять правила по допуску студентов к занятиям.

Ранее власти Эстонии разрешили въезд российским гражданам, привитым вакциной «Спутник V». Департамент здоровья Эстонии разрешил приезжать в страну людям, привившимся любыми препаратами, официально используемыми в других странах.