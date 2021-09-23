Посол США заявил о деградации отношений с Россией

Запрет на наем россиян в посольство США привел к деградации отношений Москвы и Вашингтона по ряду направлений. Об этом заявил американский посол Джон Салливан, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что дипмиссии нужно достаточное количество людей для своевременной выдачи виз. «С учетом ограничений, которые были наложены на нашу работу со стороны правительства РФ этой весной на привлечение к работе местных граждан и из других государств, мы просто не имеем сотрудников, которые могли бы оказывать услуги не только американцам», — заключил он.

Салливан отметил, что американское посольство сталкивается с острой нехваткой персонала. По его словам, действующий запрет привел к ухудшению двусторонних отношений России и США и в других областях дипломатического взаимодействия.

В мае Россия включила США в список недружественных стран. В результате этого решения пропала возможность принимать на работу в американское посольство граждан России и третьих стран. Тогда Салливан заявил, что этот шаг окажет сильное влияние на работу дипмиссии. «Мы практически не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз», — подчеркивал он.