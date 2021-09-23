Видео российской полиции о мошенничестве в сети назвали «кринж года»

В МВД России сняли социальный ролик про мошенничество, который должен предупредить россиян о возможных аферах с банковскими картами. Видео было опубликовано в четверг, 23 сентября, в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Пользователи сразу окрестили его «кринж года» ( от англ. «cringe» — «коробит», «передергивает») за неумелую игру в кадре и примитивные спецэффекты.

МВД отключило комментарии к посту, но пользователи делают репосты и в них выражают свое мнение. «Плакали всем Каннским фестивалем», «Единственное, как это можно оправдать — это сделали дети или студенты первого курса рекламы и связей с общественностью. Предпочту верить в данную версию», «Это настолько плохо, что даже хорошо», «Сколько миллиардов потратили на съемки?», «МВД России научился снимать настоящий артхаус, браво!» — высказались пользователи.

Через несколько часов после публикации МВД удалило этот ролик. Предположительно, из-за негативной реакции в сети. Полиция пояснила, что ролик был снят волонтерами полиции Оренбурга. Он был опубликован еще 30 августа в аккаунте полиции области, но глобальное внимание привлек лишь после размещения в официальном аккаунте МВД России.

22 сентября сообщалось, что МВД заказало разработку искусственного интеллекта для поиска маньяков. Сумма контракта составила 8,8 миллиона рублей.