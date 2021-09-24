Долги за проезд по ЦКАД начали взыскивать через суд

«Коммерсантъ»: долг за проезд по платным трассам может быть взыскан в течение трех лет

В России впервые начали применять механизм судебных взысканий долгов с автомобилистов, не оплативших проезд по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). С начала сентября компания «Автодор» уже направила свыше 500 досудебных претензий в адрес автовладельцев, сообщает «Коммерсантъ».

Пока речь идет только о тех автовладельцах, чей долг больше трех тысяч рублей. По словам источника издания, знакомого с ситуацией, в октябре компания «инициировать судебные процессы». Должников вызовут в суд, в случае неявки решение о взыскании вынесут без них. Уточняется, что в отличие от штрафов за нарушение ПДД, срок давности по которому составляет два года, задолженность по оплате проезда по платной дороге может быть взыскана в течение трех лет.

Как отметили в компании, оплатить проезд по платной трассе можно в течение пяти дней. По истечении данного срока выносится штраф. В общей сложности к настоящему моменту было вынесено более 37,1 тысячи штрафов за неоплату проезда на общую сумму 70,7 миллионов рублей. Если автовладелец погасит долг в течение 20 дней, постановление отменяется.

В 2020 году «Автодор» ввел единый стандарт работы для комиссаров, которые патрулируют платные трассы. Документом закреплены технические и организационные требования к службам, алгоритм действий при остановке машин на обочине скоростной дороги.