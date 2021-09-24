Специалисты из США обучат украинских пограничников обезвреживать кустарные мины

Специалисты-взрывотехники из США проводят для украинских силовиков обучающий тренинг по обезвреживанию импровизированных и кустарных взрывных устройств. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.
Тренировки начались 24 сентября. Эксперты научат пограничников определять основные поражающие факторы при взрыве, типы взрывчатых веществ, расскажут про основные методы поиска мин и снарядов. «Немало времени они уделят практическим упражнениям по поиску взрывных устройств в транспортных средствах с использованием различных технических средств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тренинг стал вторым в серии учебных мероприятий по этой теме. В будущем силовиков обучат обращению с взрывными устройствами, начиненными опасными химическими и радиоактивными соединениями. Другие подробности обучения не приводятся.
Ранее, 20 сентября во Львовской области начались учения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Rapid Trident-2021. В них приняли участие военные из 13 стран, включая Великобританию, Турцию, Польшу, Румынию и Молдавию. Всего в маневрах задействуют более шести тысяч человек.