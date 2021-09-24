Специалисты из США обучат украинских пограничников обезвреживать кустарные мины

Взрывотехники из США проводят тренинг по обезвреживанию кустарных мин на Украине

Специалисты-взрывотехники из США проводят для украинских силовиков обучающий тренинг по обезвреживанию импровизированных и кустарных взрывных устройств. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

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Тренировки начались 24 сентября. Эксперты научат пограничников определять основные поражающие факторы при взрыве, типы взрывчатых веществ, расскажут про основные методы поиска мин и снарядов. «Немало времени они уделят практическим упражнениям по поиску взрывных устройств в транспортных средствах с использованием различных технических средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тренинг стал вторым в серии учебных мероприятий по этой теме. В будущем силовиков обучат обращению с взрывными устройствами, начиненными опасными химическими и радиоактивными соединениями. Другие подробности обучения не приводятся.

Ранее, 20 сентября во Львовской области начались учения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Rapid Trident-2021. В них приняли участие военные из 13 стран, включая Великобританию, Турцию, Польшу, Румынию и Молдавию. Всего в маневрах задействуют более шести тысяч человек.