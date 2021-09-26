«Ростов» проиграл первый матч после ухода Семина

В первом матче после ухода с поста главного тренера Семина «Ростов» проиграл« Ахмату»

«Ростов» на своем поле проиграл «Ахмату» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 26 сентября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Виталий Лысцов и Игорь Коновалов, который реализовал пенальти. У хозяев гол на счету Дмитрия Полоза.

Для «Ростова» матч с «Ахматом» стал первым после ухода с поста главного тренера Юрия Семина. Команда имеет в активе шесть очков и занимает предпоследнее, 15-е место в чемпионате. У грозненцев на шесть очков больше, они находятся на девятой позиции в турнирной таблице.

В следующем туре «Ростов» 3 октября на выезде сыграет с «Локомотивом». «Ахмат» в тот же день дома примет «Спартак».